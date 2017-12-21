 Alper Potuk takımla çalıştı – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Alper Potuk takımla çalıştı

    Alper Potuk takımla çalıştı

    Eksiklerle başı zaten dertte olan Fenerbahçe'ye İsmail Köybaşı'nın kasığından sakatlanması tuz biber olurken, Alper Potuk'tan iyi haber geldi.

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan tecrübeli futbolcu, dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Alper'in doktorların raporuna göre Atiker Konyaspor maçının kadrosuna alınması umudu doğdu. Sakatlıkları süren Vincent Janssen ve Mehmet Ekici ise dün de idmana katılmazken, tedavilerine devam edildi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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