1.5 milyon €’luk final Konya’da

Fenerbahçe, Konyaspor karşısına bir taşla 3 kuş vurmak için çıkacak… Sarı-lacivertliler, rakibini devirerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmanın, Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesi halinde de liderlik koltuğuna oturmanın hesapları içinde. Ayrıca Konya mağlup edilirse üst üste 6. galibiyet alınacak ve yönetimin Osmanlıspor maçı sonrası devreye soktuğu prim sistemine göre de 1.5 milyon Euro (yaklaşık 6.75 milyon TL) futbolcular ve Samandıra personeli için yeni yıl hediyesi olacak.



DAĞILIMI SÜREYE GÖRE DEĞİŞECEK

Sivasspor maçıyla başlayan galibiyet serisi Konya karşılaşması ile noktalanacak. 3 puan alınması halinde vaadedilen 1.5 milyon Euro'nun dağılımı; ilk 11'de oynayanlar, sonradan girenler ve kulübede oturanlar olmak üzere farklı olacak. Futbolcuların isteği ile Samandıra personeli de bu primden pay alacak.