1.5 milyon €’luk final Konya’da
Fenerbahçe yönetiminin Osmanlıspor karşılaşması sonrası devreye soktuğu prim sisteminin son maçı cumartesi günü Konya’da... Alınacak 3 puan yaklaşık 6.75 milyon TL demek
Fenerbahçe, Konyaspor karşısına bir taşla 3 kuş vurmak için çıkacak… Sarı-lacivertliler, rakibini devirerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmanın, Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesi halinde de liderlik koltuğuna oturmanın hesapları içinde. Ayrıca Konya mağlup edilirse üst üste 6. galibiyet alınacak ve yönetimin Osmanlıspor maçı sonrası devreye soktuğu prim sistemine göre de 1.5 milyon Euro (yaklaşık 6.75 milyon TL) futbolcular ve Samandıra personeli için yeni yıl hediyesi olacak.
DAĞILIMI SÜREYE GÖRE DEĞİŞECEK
Sivasspor maçıyla başlayan galibiyet serisi Konya karşılaşması ile noktalanacak. 3 puan alınması halinde vaadedilen 1.5 milyon Euro'nun dağılımı; ilk 11'de oynayanlar, sonradan girenler ve kulübede oturanlar olmak üzere farklı olacak. Futbolcuların isteği ile Samandıra personeli de bu primden pay alacak.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:22
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
1.5 milyon €’luk final Konya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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