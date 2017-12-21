 1.5 milyon €’luk final Konya’da – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    1.5 milyon €’luk final Konya’da

    1.5 milyon €’luk final Konya’da

    Fenerbahçe yönetiminin Osmanlıspor karşılaşması sonrası devreye soktuğu prim sisteminin son maçı cumartesi günü Konya’da... Alınacak 3 puan yaklaşık 6.75 milyon TL demek

    Fenerbahçe, Konyaspor karşısına bir taşla 3 kuş vurmak için çıkacak… Sarı-lacivertliler, rakibini devirerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmanın, Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesi halinde de liderlik koltuğuna oturmanın hesapları içinde. Ayrıca Konya mağlup edilirse üst üste 6. galibiyet alınacak ve yönetimin Osmanlıspor maçı sonrası devreye soktuğu prim sistemine göre de 1.5 milyon Euro (yaklaşık 6.75 milyon TL) futbolcular ve Samandıra personeli için yeni yıl hediyesi olacak.

    DAĞILIMI SÜREYE GÖRE DEĞİŞECEK
    Sivasspor maçıyla başlayan galibiyet serisi Konya karşılaşması ile noktalanacak. 3 puan alınması halinde vaadedilen 1.5 milyon Euro'nun dağılımı; ilk 11'de oynayanlar, sonradan girenler ve kulübede oturanlar olmak üzere farklı olacak. Futbolcuların isteği ile Samandıra personeli de bu primden pay alacak.

    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:22
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