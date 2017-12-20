 Liderlik ateşi bacayı sardı – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Liderlik ateşi bacayı sardı

    Liderlik ateşi bacayı sardı
    Karabük yenerek ligde ikinci sıraya oturan F.Bahçe'de yeni hedef devreyi lider kapamak. Sarı-lacivertli camiada herkes bu heves için yanıp tutuşuyor. F.Bahçe'nin zirveyi lider bitirmesi için öncelikle cumartesi günkü deplasmanda Konya'yı mağlup etmesi lazım. 1 puan önde lider konumda bulunan Başakşehir ise pazar günü deplasmandaki mücadelede Kasımpaşa'ya takılması ikinci şart. Bu durumda Galatasaray sahasında Göztepe'yi yense bile, lideri genel averaj belirleyecek
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:17
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