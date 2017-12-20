Liderlik ateşi bacayı sardı

Karabük'ü yenerek ligde ikinci sıraya oturan F.Bahçe'de yeni hedef devreyi lider kapamak. Sarı-lacivertli camiada herkes bu heves için yanıp tutuşuyor. F.Bahçe'nin zirveyi lider bitirmesi için öncelikle cumartesi günkü deplasmanda Konya'yı mağlup etmesi lazım. 1 puan önde lider konumda bulunan Başakşehir ise pazar günü deplasmandaki mücadelede Kasımpaşa'ya takılması ikinci şart. Bu durumda Galatasaray sahasında Göztepe'yi yense bile, lideri genel averaj belirleyecek