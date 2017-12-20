 Dünyada Barcelona Türkiye ’de F.Bahçe – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Dünyada Barcelona Türkiye ’de F.Bahçe

    Dünyada Barcelona Türkiye ’de F.Bahçe
    Dünyada 2017'de futbolcuları milli takımlarda en çok süre alan 100 kulüp belli oldu. 20 futbolcusu 10 bin 846 dakika süre alan Barça birinci. Türk takımları arasında ilk basamakta Fenerbahçe var. Dünya listesinde 20. sırada yer alan Kanarya'nın 13 futbolcusu 74 milli maçta toplam 5 bin 816 dakika süre aldı. Listede Beşiktaş 25, Kasımpaşa 90, G.Saray ise 92. sırada.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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