49 hafta sonra favori Fener

İddaa, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncellendi. Favori artık Fenerbahçe! İddaa Risk Yönetimi, son 5 maçını da kazanarak ikinci sıraya yükselen sarı-lacivertli takımın 5.25 olan şampiyonluk oranını 2.90'a çekti. Böylece F.Bahçe, iki yıl sonra (49 hafta) ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak lanse edildi. G.Saray'ın 2.00 olan oranı 3.10'a yükselirken, Beşiktaş 4.10'dan 3.35'e geriledi. Başakşehir ise lider olmasına rağmen 3.75'le 4. favori gösterildi. Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 58.00.