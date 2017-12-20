 49 hafta sonra favori Fener – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    49 hafta sonra favori Fener

    49 hafta sonra favori Fener
    İddaa, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncellendi. Favori artık Fenerbahçe! İddaa Risk Yönetimi, son 5 maçını da kazanarak ikinci sıraya yükselen sarı-lacivertli takımın 5.25 olan şampiyonluk oranını 2.90'a çekti. Böylece F.Bahçe, iki yıl sonra (49 hafta) ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak lanse edildi. G.Saray'ın 2.00 olan oranı 3.10'a yükselirken, Beşiktaş 4.10'dan 3.35'e geriledi. Başakşehir ise lider olmasına rağmen 3.75'le 4. favori gösterildi. Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 58.00.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
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