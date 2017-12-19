Kocaman'dan Tudor yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Fenerbahçe, sezona genç takımıyla da başlasa şampiyonluğu ister." dedi.

Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'in 16. haftasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendiği maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, bu sezonun şampiyonluk favorisini belirlemek için çok erken olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin her zaman şampiyonluğun doğal adayı olduğunu vurgulayan Kocaman, şöyle konuştu:

"Sezon başında favorisiyiz ifadelerini kullanmamın temel sebeplerinden birisi öz güvenimizi yitirdiğimiz bir dönem olmasıydı. Taraftarımızı biraz daha yanımıza almak için bu söylemi yapıyorduk. Çok mesaj adamı değilim ama o biraz mecburi bir söylemdi. Fenerbahçe, sezona genç takımıyla da başlasa şampiyonluğu ister."

Galatasaray'la puan farkını kapattıklarının hatırlatılması üzerine Kocaman, "Diğer takımlarla da azalttık. Medipol Başakşehir'le 6, Beşiktaş'la 4 puan fark vardı. Bu lig geçen sezondan sinyaller vermişti. Kaliteli yabancılar arttı. Şu an 7. sıradaki Trabzonspor'la lider Medipol Başakşehir arasında 5 puan fark var. Buradaki 7 takım da şampiyon olabilir. Göztepe ve Kayserispor'un büyük bir başarı hikayesi var ve umarım sürdürürler. Sivasspor ve Bursaspor'u da unutmamak lazım. 9 tane birbirine yakın takım var. Kendi kurduğu organizasyonda ısrar eden takımlar öne çıkacak. Bu takım olmaya yüzde yüz adayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kardemir Karabükspor'un bulunduğu pozisyondan daha iyisini hak ettiğini belirten Kocaman, maç değerlendirmesini ise şöyle yaptı:

"En zor maç tiplerinden birisiydi. Küme düşme adaylarının başında gözüken, kulüp içinde problemler yaşayan, 5-6 oyuncusunu getirmemiş bir takım. Maça istekli başladık. 20-25 dakika golü bulamayınca bireyselleşmeye başladı. İlk yarı doğru dürüst pozisyona giremedik. Geriye de düşebilirdik. İkinci yarı kendi oyunumuza dönmeye çalıştık. Korner golü gelince oyun üst seviye olmasa da istediğimiz duruma geldi. Değerli bir galibiyet oldu."

Mehmet Topal-Josef de Souza yorumu

Aykut Kocaman, Mehmet Topal ile Josef de Souza'yı yan yana oynatmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Futbolu yorumlayan çoğu kişiyle farklı düşünüyorum. Mehmet Topal ve Josef'in görevi baraj görevidir. Kaptırılan topu kolay kazanıp servis yapmak görevleri. Onların asıl görevi atmak ya da attırmak değildir. Dünyanın pek çok takımında bu tip oyuncular yan yana oynuyor. Önemli olan takımın kurgusu. Sadece Mehmet Topal-Josef ikilisi üzerinde basmakalıp düşünceler var. Ritmimiz bugün başka nedenlerden dolayı düşüktü. Bu iki oyuncu üzerinden konuşunca işi ucuzlaştırıyoruz. İkisi varken bazen 20 pozisyona giriyoruz, bazen giremiyoruz. Futbolun içinde kanatları kullanmak, içe kat etme var. Benim naçizane, fukara futbol anlayışım bir kalıpta gitmek değil, takım yönetmektir. Diğer maçlara göre bugün biraz kısırdık ama bunun nedeni Mehmet Topal-Josef ikilisi değildi. Kazanmamızdaki temel sebeplerden biri iki stoperimiz, onlara yardım eden beklerimiz ve iki ön liberomuzdur. Onlar atakları kestiler ve servis yaptılar. Gol attıkları zaman ekstra oluyor.

"Her rakip çok önemli"

Aykut Kocaman, ikinci yarının ilk haftalarında zirvedeki rakiplerle oynayacaklarının hatırlatılması üzerine, "Her rakibin önemli olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le Barcelona'yla karşılaştığımızda nasıl hazırlanırsak, Adana Demirspor maçına da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Hiçbir takım beni tedirgin etmiyor ama futbolu çok iyi bildiğim için her takım da beni tedirgin ediyor. Bu oyun, cesaretle korkaklık arasında yönetilebilen bir oyun değil." ifadelerini kullandı.

"TFF'nin bir şeyler yapması gerekiyor"

Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) futbolcu ödemeleri konusunda bir şeyler yapması gerektiğini dile getirdi.

Kardemir Karabükspor'un bugün bazı oyuncularını bu sebepten dolayı maça getiremediğini aktaran Kocaman, "TFF'nin çok ivedi olarak oyuncu ödemeleriyle ilgili bir şeyler yapması gerekiyor. Yoksa ilerleyen zamanda haksız rekabet oluyor. Biz bugün Kardemir Karabükspor'u çok zor geçtik. Çok onurlu oynadılar. Hafta içi bir takımın mali problemlerden dolayı savrulduğunu görüyoruz. Türk futbolunda Mehmet'le Josef'in yan yana oynamasından öte ciddi problemler var." diye konuştu.

"Valbuena'nın hareketine sevindim"

Aykut Kocaman, attığı golden sonra Mathieu Valbuena'nın "Ben buradayım" şeklinde yaptığı hareket konusunda ise "Valbuena'nın bu hareketine çok sevindim. Bütün oyuncuları bu iş için istihdam ediyoruz. Valbuena burada. Ofansif anlamda çok faydalı oynadı. Bu takımın ana parçalarından birisi ancak futbol tek taraflı bir oyun değil. Valbuena bize doğru geldikçe bizim de ona doğru gitmemiz kolay olacak. O zaman bu hareketlere de gerek kalmayacak. Bu takımın başarısını isteyen milyonlarca insan var. Takım, herhangi bir oyuncunun keyfine bağlı olmaz." ifadelerini kullandı.

Igor Tudor'a geçmiş olsun dileğinde bulundu

Aykut Kocaman, Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Hırvat teknik direktör Igor Tudor'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu konuyla ilgili sorulan sorulara fazla yorum yapmayacağını vurgulayan Kocaman, "Meslektaşıma geçmiş olsun, diyorum. Galatasaray'ın iç işleri. Bizim mesleğimizin cilvelerinden biri de bu." diye konuştu.

Kocaman, Galatasaray için adı geçen Fatih Terim'in göreve başlama ihtimaline yönelik yorum yapmayacağını dile getirdi.