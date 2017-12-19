Kadıköy mahşer yeri
G.Saray’ın kaybettiği haftada, 33 bin 18 sarı-lacivertli taraftar F.Bahçe’ye destek vermek için tribünlere koştu. Karabükspor’un kilidini açan golle Kadıköy’de yer yerinden oynadı
F.Bahçeli taraftarlar, takımlarının son 4 haftayı kayıpsız geçmesi ve G.Saray'ın Malatya'da yenilmesiyle, Kadıköy'ü karnaval yerine çevirdi. Stadın her iki kale arkası tribünü tamamen dolarken, maçı 33 bin 18 sarılacivertli taraftar izledi. Karabük karşısında İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede futbolseverler bir an olsun bile desteği bırakmadı.
KUDÜS İÇİN PANKART AÇILDI
Ülker Stadı'nda Mehmet Topal'ın Karabük'ün kilidini açan golü sonrasında tribünlerin gol sevinciyle adeta Kadıköy'de yer yerinden oynadı. Taraftarlar, Karabük zaferini futbolcularla doyasıya kutladı. Öte yandan taraftarlar açtıkları pankartla Filistin'e destek verdi. "Kudüs İslamındır ve Filistin'in Başkentidir" yazılı büyük bir pankart açtılar.
KUDÜS İÇİN PANKART AÇILDI
Ülker Stadı'nda Mehmet Topal'ın Karabük'ün kilidini açan golü sonrasında tribünlerin gol sevinciyle adeta Kadıköy'de yer yerinden oynadı. Taraftarlar, Karabük zaferini futbolcularla doyasıya kutladı. Öte yandan taraftarlar açtıkları pankartla Filistin'e destek verdi. "Kudüs İslamındır ve Filistin'in Başkentidir" yazılı büyük bir pankart açtılar.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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