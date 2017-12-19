 Fenerbahçe'de savunma sil baştan – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Fenerbahçe'de savunma sil baştan

    Fenerbahçe'de savunma sil baştan

    Fenerbahçe Kardemir Karabükspor'u sahasında 2-0 mağlup edip, lig sıralamasında 2'nci sıraya otursa da ligin ilk devresinin son maçı olan Konya deplasmanına savunmasında büyük eksikliklerle çıkacak.

    Karabükspor sınavı öncesi kart sınırında olan savunmanın önemli isimleri , Roman Neustadter ve Martin Skrtel Karabükspor karşılaşmasında sarı kart görüp cezalı duruma düştüler. İlk yarının son maçı olan Atiker Konyaspor deplasmanına gidecek sarı lacivertlilerin bu karşılaşma öncesi savunma kurgusu sil baştan değişecek. Buna göre sağ kanatta son haftaların formda ismi Şener'in yerine Isla, göbekte Neustadter yerine , Skrtel yerine ise zaman zaman bu mevkide görev yapan Mehmet Topal'ın oynaması bekleniliyor. İlk yarının bitimine bir hafta kala liderlik hesabı yapan Fenerbahçe'de defans oyuncularının cezalı duruma düşmesi Aykut Kocaman'ı düşündürse de, tecrübeli hoca kadrodaki alternatif oyuncularla Konya deplasmanını kayıpsız geçmeyi düşünüyor.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:35
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