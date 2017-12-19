 F.Bahçe 6’lıyı buldu – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    F.Bahçe 6’lıyı buldu

    F.Bahçe 6’lıyı buldu
    Kanarya, Karabükspor ile ligde oynadığı son 6 maçta tulum çıkardı. Rakibini üst üste 6. kez deviren sarı-lacivertliler, genel rekabette 14. galibiyetini aldı. 4 karşılaşmayı Karabükspor kazanırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 41, Karabükspor ise 18 gol attı.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:48
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