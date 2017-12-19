F.Bahçe 6’lıyı buldu

Kanarya, Karabükspor ile ligde oynadığı son 6 maçta tulum çıkardı. Rakibini üst üste 6. kez deviren sarı-lacivertliler, genel rekabette 14. galibiyetini aldı. 4 karşılaşmayı Karabükspor kazanırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 41, Karabükspor ise 18 gol attı.