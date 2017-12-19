F.Bahçe 6’lıyı buldu
Kanarya, Karabükspor ile ligde oynadığı son 6 maçta tulum çıkardı. Rakibini üst üste 6. kez deviren sarı-lacivertliler, genel rekabette 14. galibiyetini aldı. 4 karşılaşmayı Karabükspor kazanırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 41, Karabükspor ise 18 gol attı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 23:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
F.Bahçe 6’lıyı buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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