Çalımbay tribünde

Maçı izleyenler arasında Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay da vardı. Usta hocanın, gelecek hafta karşılaşacakları Karabükspor'u tribünden takip edip bol bol not alması dikkatten kaçmadı. Milli takım hocası Lucescu'nun yardımcı hocası Tayfur Havutçu da karşılaşmayı tribünden izledi.