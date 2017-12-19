Çalımbay tribünde
Maçı izleyenler arasında Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay da vardı. Usta hocanın, gelecek hafta karşılaşacakları Karabükspor'u tribünden takip edip bol bol not alması dikkatten kaçmadı. Milli takım hocası Lucescu'nun yardımcı hocası Tayfur Havutçu da karşılaşmayı tribünden izledi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Çalımbay tribünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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