Bu 3 puan çok önemli

“Kritik bir galibiyet aldık” diyen Aykut Kocaman, şöyle devam etti: “Daha önemlisi artık kazanmayı alışkanlık haline getirdik”

Fenerbahçede Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Karabükspor galibiyeti sonrası bir hayli mutluydu. Alınan 3 puanın şampiyonluk yolunda çok kritik olduğunu belirten Kocaman, "Karşılaşmaya beklentilerimiz çok altında başladık ve ilk yarıyı da böyle geçirdik. İlk 45 dakikada isabetli tek bir şutumuz bile yoktu. Gol bulma adına gerekli işleri beceremedik. İkinci yarıda Valbuena'nın oyuna girmesiyle hücumda daha aktif olduk ve aradığımız golleri bulduk" dedi. Üst üste 5 maçtan galibiyetle ayrılmalarına değinen tecrübeli teknik adam, "Kazanmayı alışkanlık haline getirmemiz aslında daha önemli olanıydı. Bu seriyi sürdürüp, sezon başında koyduğumuz hedefe ulaşmak istiyoruz. Sonuç olarak şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan elde ettik" ifadelerini kullandı.



HERKES ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPAR

Savunmada oynayan Skrtel, Neustadter ile Şener Özbayraklı'nın gelecek hafta öncesi cezalı duruma düşmesiyle ilgili de yorumda bulunan Aykut Kocaman şunları söyledi: "Takımdaki her oyuncum çok önemli. Cezalı futbolcuların yerine forma vereceğimiz oyuncularımız var. Antrenman performanslarına göre Konyaspor maçı öncesi gerekeni yapacağız. Bu formayı giyen herkes üstüne düşenin en iyisini yapacaktır."