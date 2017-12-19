Aziz Yıldırım, yeni üyelerle bir araya geldi

Yıldırım, Çorlu Fenerbahçeliler Derneğinde dernek yöneticileri ve taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Dernek yöneticileri ve taraftarlarla yemekte bir araya gelen Yıldırım, yeni kulüp üyelerinin referans imzalarını attı.

Yeni üyelerle fotoğraf çektiren Yıldırım, programa katılan fiziksel engelli Fırat Çakin'in ile sohbet etti. Aziz Yıldırım, Fırat'a imzaladığı Fenerbahçe formasını hediye etti. Yıldırım, gazetecilerin sezon arası transfer ve takımın yükselişi hakkındaki sorularını yanıtsız bırakırken, herhangi bir açıklama yapmayacağını kaydetti. Etkinliğe, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, dernek yöneticileri ve taraftarlar katıldı.



