 Aziz Yıldırım, yeni üyelerle bir araya geldi – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    , yeni üyelerle bir araya geldi

    Aziz Yıldırım, yeni üyelerle bir araya geldi

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı , Çorlu Fenerbahçeliler Derneğinde yeni üyelerin referans imzalarını attı.

    Yıldırım, Çorlu Fenerbahçeliler Derneğinde dernek yöneticileri ve taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Dernek yöneticileri ve taraftarlarla yemekte bir araya gelen Yıldırım, yeni kulüp üyelerinin referans imzalarını attı.

    Yeni üyelerle fotoğraf çektiren Yıldırım, programa katılan fiziksel engelli Fırat Çakin'in ile sohbet etti. , Fırat'a imzaladığı Fenerbahçe formasını hediye etti. Yıldırım, gazetecilerin sezon arası transfer ve takımın yükselişi hakkındaki sorularını yanıtsız bırakırken, herhangi bir açıklama yapmayacağını kaydetti. Etkinliğe, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, dernek yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:17
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