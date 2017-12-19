Aziz Yıldırım, yeni üyelerle bir araya geldi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Çorlu Fenerbahçeliler Derneğinde yeni üyelerin referans imzalarını attı.
Yıldırım, Çorlu Fenerbahçeliler Derneğinde dernek yöneticileri ve taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Dernek yöneticileri ve taraftarlarla yemekte bir araya gelen Yıldırım, yeni kulüp üyelerinin referans imzalarını attı.
Yeni üyelerle fotoğraf çektiren Yıldırım, programa katılan fiziksel engelli Fırat Çakin'in ile sohbet etti. Aziz Yıldırım, Fırat'a imzaladığı Fenerbahçe formasını hediye etti. Yıldırım, gazetecilerin sezon arası transfer ve takımın yükselişi hakkındaki sorularını yanıtsız bırakırken, herhangi bir açıklama yapmayacağını kaydetti. Etkinliğe, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, dernek yöneticileri ve taraftarlar katıldı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:17
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Aziz Yıldırım, yeni üyelerle bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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