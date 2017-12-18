 Ne de olsa Fenerbahçe – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Ne de olsa Fenerbahçe

    Ne de olsa Fenerbahçe

    Fırtınalar estiren Tofaş'ı F.Bahçe Doğuş durdurdu. 10’da 10 yapan rakibine konuk olan sarı-lacivertiler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı başardı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Tofaş'a konuk olan Fenerbahçe Doğuş, rakibini 88-71 mağlup ederek ilk yenilgisini tattırdı. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk periyodu 13-10 üstün bitirdi. İkinci periyotta hızlı hücumlarla aradaki farkı açan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 40-32 önde tamamladı. Etkili oyununu üçüncü periyoda da taşıyan Obradovic'in öğrencileri, farkı çift hanelere taşıdı. Seyirci desteğini de arkasına alan Tofaş, 10- 0'lık seri yakalayarak uzun süre sonra 27. dakikada skoru eşitledi: 49-49.

    SONDA FARK AÇILDI
    Final periyoduna 59-52 önde giren Fenerbahçe, 3 sayılık isabetlerle oyunu domine etti ve farkı açarak salondan 88-71 galip ayrıldı. Tofaş'ta Kadji 20 sayı üretirken, Fenerbahçe Doğuş'ta 24 sayıyla oynayan Datome maçın en skorer ismi oldu.

    Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada 12 sayı ve 7 asist üreten Wanamaker galibiyete önemli katkı sağladı
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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