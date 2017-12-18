Ne de olsa Fenerbahçe
Fırtınalar estiren Tofaş'ı F.Bahçe Doğuş durdurdu. 10’da 10 yapan rakibine konuk olan sarı-lacivertiler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı başardı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Tofaş'a konuk olan Fenerbahçe Doğuş, rakibini 88-71 mağlup ederek ilk yenilgisini tattırdı. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk periyodu 13-10 üstün bitirdi. İkinci periyotta hızlı hücumlarla aradaki farkı açan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 40-32 önde tamamladı. Etkili oyununu üçüncü periyoda da taşıyan Obradovic'in öğrencileri, farkı çift hanelere taşıdı. Seyirci desteğini de arkasına alan Tofaş, 10- 0'lık seri yakalayarak uzun süre sonra 27. dakikada skoru eşitledi: 49-49.
SONDA FARK AÇILDI
Final periyoduna 59-52 önde giren Fenerbahçe, 3 sayılık isabetlerle oyunu domine etti ve farkı açarak salondan 88-71 galip ayrıldı. Tofaş'ta Kadji 20 sayı üretirken, Fenerbahçe Doğuş'ta 24 sayıyla oynayan Datome maçın en skorer ismi oldu.
Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada 12 sayı ve 7 asist üreten Wanamaker galibiyete önemli katkı sağladı
SONDA FARK AÇILDI
Final periyoduna 59-52 önde giren Fenerbahçe, 3 sayılık isabetlerle oyunu domine etti ve farkı açarak salondan 88-71 galip ayrıldı. Tofaş'ta Kadji 20 sayı üretirken, Fenerbahçe Doğuş'ta 24 sayıyla oynayan Datome maçın en skorer ismi oldu.
Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada 12 sayı ve 7 asist üreten Wanamaker galibiyete önemli katkı sağladı
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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