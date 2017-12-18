 Kupa Halkbank'ın – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Kupa Halkbank'ın

    Kupa Halkbank'ın
    Voleybolda, Erkekler Kupa Voley final maçında Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-2 (25-23, 22-25, 16-25, 25-21, 11-15) mağlup ederek, şampiyon oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Salonu'nda oynanan zorlu mücadelede rakibini final setinde yenen Halkbank, bu sonuçla ülkemizi 2019 CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanma başarısı gösterdi.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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