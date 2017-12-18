Kupa Halkbank'ın

Voleybolda, Erkekler Kupa Voley final maçında Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-2 (25-23, 22-25, 16-25, 25-21, 11-15) mağlup ederek, şampiyon oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Salonu'nda oynanan zorlu mücadelede rakibini final setinde yenen Halkbank, bu sonuçla ülkemizi 2019 CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanma başarısı gösterdi.