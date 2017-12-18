Kupa Halkbank'ın
Voleybolda, Erkekler Kupa Voley final maçında Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-2 (25-23, 22-25, 16-25, 25-21, 11-15) mağlup ederek, şampiyon oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Salonu'nda oynanan zorlu mücadelede rakibini final setinde yenen Halkbank, bu sonuçla ülkemizi 2019 CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanma başarısı gösterdi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Kupa Halkbank'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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