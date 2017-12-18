Kameni de topun ağzında

Volkan Demirel'in arkasında müzmin yedek konumuna düşen Carlos Kameni, devre arasında sürpriz bir şekilde F.Bahçe'den ayrılabilir. Bu durum transferlere bağlı. En az iki takviye düşünen, Eljif Elmas'ı da yabancı kontenjanına dahil etmek isteyen Aykut Kocaman, transferlerin yabancı olması durumda yönetimden Kameni'ye yol vermesini talep edip, yerli bir kaleci isteyecek.