Kameni de topun ağzında
Volkan Demirel'in arkasında müzmin yedek konumuna düşen Carlos Kameni, devre arasında sürpriz bir şekilde F.Bahçe'den ayrılabilir. Bu durum transferlere bağlı. En az iki takviye düşünen, Eljif Elmas'ı da yabancı kontenjanına dahil etmek isteyen Aykut Kocaman, transferlerin yabancı olması durumda yönetimden Kameni'ye yol vermesini talep edip, yerli bir kaleci isteyecek.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Kameni de topun ağzında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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