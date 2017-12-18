Kadıköy'de şölen var

Osmanlıspormaçından sonra aldığı seri galibiyetlerle büyük bir çıkış gösteren, bugün hayati bir karşılaşmaya daha çıkacak. Kanarya, Kadıköy'de lig sonuncusu'ü konuk edecek. Ligde son 4 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip, bugün de galip gelirse 5'te 5 yapacak.2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 6 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Avustralyalı teknik direktör'le hafta için yollarını ayıran Karabükspor ise zor günler geçiriyor.Karabük temsilcisi, 8 puanla son sırada bulunuyor.in eksikleri, sakatlıkları sürenvei. Ayağında tırnak batması olan'ın durumu ise bugün belli olacak. Konuk ekipte isesakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.veise kadro dışı bırakıldı.F.Bahçe iki farklı galip gelirse,'ı averajla geçip 2. sıraya çıkacak.vegibi tek farklı galibiyetler de Fener'iikinci yapacak. Maçta Kadıköy'ün bu sezonki taraftar rekoru kırılabilir. Fenerbahçe bu sezon en yüksek seyirci sayısınakişiylemaçında ulaşmıştı.Son haftalarda Fenerbahçe takımı en iyi transferini yaptı, taraftarını kazandı. Güzel futbol ve arka arkaya alınan galibiyetler taraftarın Kadıköy'e dönmesini sağladı. Şampiyonluk yolundaki en önemli unsur hiç şüphesiz taraftardır. Stadın dolmadığı sürece şampiyonluk yarışında hep topal kalırsın. Fenerbahçeli futbolcular devre arasına kadar seriyi sürdürürlerse sezonun ikinci yarısı bambaşka bir Kadıköy görürüz. Eski günlerdeki gibi... Emin olun yapılacak bütün transferlerden daha önemli bu. Ne diyordu taraftar, "Burası Kadıköy burdan çıkış yok!"Sarı-lacivertlilerde Karabük maçı öncesi dört futbolu ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel, bugün de sarı kart görürlerse ilk yarının deplasmandaki son maçında Atiker Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.Aykut Kocaman'ın, Kardemir Karabük önünde takımını tek değişiklikle sahaya sürmesi bekleniyor. Dizindeki şişlik inen Soldado, ayak başparmağındaki sakatlığı süren Janssen'in yerine görev yapacak. Onun dışında Bursa maçının kadrosu sahada olacak. Kupada Adana Demir'e iki gol atan Fernandao ise forvetteki yedek güç olacak. İsla ve Valbuena yine kenarda şans bekleyecek.Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de bugün 19. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki 18 maçtan 13'ünü Fenerbahçe, 4'ünü Karabük kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertli takımın 39 golüne, Karabük ekibi 18 golle yanıt verdi. Kanarya'nın İstanbul'daki maçlarda da 8-1 üstünlüğü var.F.Bahçe, Ligde sahasında oynadığı son 12 maçta da kalesini gole kapatamadı. Kanarya, son olarak geçen sezon 5 Mart'ta Osmanlıspor'u 1-0 yendiği maçta seyircisi önünde gol yememişti.F.Bahçe'nin Kadıköy'deki bu sezon oynadığı 7 lig maçında 33 gol oldu. Bu gollerin 20'si sarı-lacivertli takımdan geldi. Taraftarlar ortalama 4.7 gol seyretti. Kanarya, Ülker Stadı'nda bu sezon ligde 2.8 gol ortalamasıyla oynadı. (Ligin en iyisi)