Josef’ten transfer cevabı

Josef de Souza, Brezilya basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. West Bromwich Albion'un hâlâ ilgi alanında olan sarı-lacivertli futbolcu, bu konunun kendisine sorulması üzerine, "Henüz benimle iletişime geçen olmadı. Menajerim bazı teklifleri bana iletmeden önce değerlendiriyor. Ancak öncelikle kulübüme de yeni bir teklif gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.