Josef’ten transfer cevabı
Josef de Souza, Brezilya basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. West Bromwich Albion'un hâlâ ilgi alanında olan sarı-lacivertli futbolcu, bu konunun kendisine sorulması üzerine, "Henüz benimle iletişime geçen olmadı. Menajerim bazı teklifleri bana iletmeden önce değerlendiriyor. Ancak öncelikle kulübüme de yeni bir teklif gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Josef’ten transfer cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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