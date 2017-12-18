 Josef’ten transfer cevabı – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Josef’ten transfer cevabı

    Josef’ten transfer cevabı
    Josef de Souza, Brezilya basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. West Bromwich Albion'un hâlâ ilgi alanında olan sarı-lacivertli futbolcu, bu konunun kendisine sorulması üzerine, "Henüz benimle iletişime geçen olmadı. Menajerim bazı teklifleri bana iletmeden önce değerlendiriyor. Ancak öncelikle kulübüme de yeni bir teklif gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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