Giuliano: Baskı beni yıldırmaz

Kanarya'nın 8 gol-1 asistle en skorer ismi olan Giuliano, 4'te 4'lük seriye ise 4 gol-1 asistle katkıda bulundu. Gözler, Karabük maçında da sambacıda olacak. Peki, beklentiler Giuliano'nun üzerinde baskı oluşturuyor mu? Yetenekli futbolcu, "Kesinlikle hayır. Sahaya çıkarken bunu düşünmüyorum, zaten düşünürseniz futbolunuzu oynayamazsınız" açıklamasını yaptı.