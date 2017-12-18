 Giuliano: Baskı beni yıldırmaz – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
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    Giuliano: Baskı beni yıldırmaz

    Giuliano: Baskı beni yıldırmaz
    Kanarya'nın 8 gol-1 asistle en skorer ismi olan Giuliano, 4'te 4'lük seriye ise 4 gol-1 asistle katkıda bulundu. Gözler, Karabük maçında da sambacıda olacak. Peki, beklentiler Giuliano'nun üzerinde baskı oluşturuyor mu? Yetenekli futbolcu, "Kesinlikle hayır. Sahaya çıkarken bunu düşünmüyorum, zaten düşünürseniz futbolunuzu oynayamazsınız" açıklamasını yaptı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:43
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