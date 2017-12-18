Giuliano: Baskı beni yıldırmaz
Kanarya'nın 8 gol-1 asistle en skorer ismi olan Giuliano, 4'te 4'lük seriye ise 4 gol-1 asistle katkıda bulundu. Gözler, Karabük maçında da sambacıda olacak. Peki, beklentiler Giuliano'nun üzerinde baskı oluşturuyor mu? Yetenekli futbolcu, "Kesinlikle hayır. Sahaya çıkarken bunu düşünmüyorum, zaten düşünürseniz futbolunuzu oynayamazsınız" açıklamasını yaptı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Giuliano: Baskı beni yıldırmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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