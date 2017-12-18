Fernandao şov yapar

Cruzeiro, Fernandao için yanıp tutuşuyor! Başkan yardımcısı Machado, transferi için çalıştıkları sarı-lacivertli golcü için, “Bize gelirse çok gol atar” yorumu yaptı

F.Bahçe'de sakatlıktan yeni dönen ve devre arasında takımdan ayrılması beklenen Fernandao'nun taliplerinden Cruzeiro'dan yeni bir açıklama geldi. Brezilya ekibinin başkan yardımcısı Itair Machado, Fernandao'nun Adana Demirspor'a 2 gol attığı maçı izlediğini vurgularken, "Sosyal medyada taraftarların Fernandao konusunda olumsuz yorumlarını gördüm, ancak Fernandao çok iyi bir oyuncu. Eğer bize gelirse, çok gol atacak bir isim. Fenerbahçe'nin ana ve yedek forveti sakatlanmıştı ve maça Fernandao ile başladılar. İki gol attı ki, attığı ilk gol de çok iyiydi" ifadelerini kullandı.



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Fenerbahçe 'ye 500 bin euro'luk kiralama teklifi sunan Cruzeiro, sambacının 2 milyon euro'luk yıllık ücreti nedeniyle sorun yaşıyor. Ancak tek engel bu değil. F.Bahçe, Fernandao'yu bonservisiyle elden çıkarmak istiyor; talep edilen ücret ise 2 milyon euro.

Fenerbahçe ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Fernandao, sarı-lacivertli takımda 88 maçta 46 golün altına imzasını attı.