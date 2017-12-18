Fenerbahçe’nin zirve inancı
Süper Lig’de sekiz maçlık yenilmezlik serisi bulanan Fenerbahçe bugün sahasında Kardemir Karabükspor’u ağırlıyor.
Geçen sekiz haftada ligin orta sıralarından büyük sıçrama yapan sarı lacivertliler bu akşam Karabükspor'u sahasında iki farklı mağlup ettiği takdirde sıralamada 2'nci sıraya yükselecek. Haftaya lider olarak giren Galatasaray'ın Malatya'da 3 puan bırakması sonrasında ezeli rakibi ile puanları eşitleme fırsatını yakalayan Fenerbahçe alacağı iki farklı galibiyet sonrasında Galatasaray'ı averajla geçip, Medipol Başakşehir'in ardından ligin ikincisi konumuna yükselecek. Osmanlıspor maçının ardından yaşanan krizi kenetlenerek fırsata çeviren Aykut Kocaman ve öğrencilerinin hedefi ilk yarıyı ligin zirvesinde bitirmek.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:42
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Fenerbahçe’nin zirve inancı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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