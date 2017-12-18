 Emenike’den komşu da bıktı – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Emenike’den komşu da bıktı

    Emenike’den komşu da bıktı
    Olympiakos'un, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Emenike, Yunanistan'da da tutunamadı. Komşuya gittiğinden bu yana beklentilerin çok uzağında kalan ve saha içerisindeki performansından çok saha dışı yaşadıklarıyla sorun haline gelen Nijeryalı forvete yine yol göründü. Yunan basını, Emenike'nin CSKA Moskova'ya transfer olacağını yazıyor.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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