Emenike’den komşu da bıktı
Olympiakos'un, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Emenike, Yunanistan'da da tutunamadı. Komşuya gittiğinden bu yana beklentilerin çok uzağında kalan ve saha içerisindeki performansından çok saha dışı yaşadıklarıyla sorun haline gelen Nijeryalı forvete yine yol göründü. Yunan basını, Emenike'nin CSKA Moskova'ya transfer olacağını yazıyor.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Emenike’den komşu da bıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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