Emenike’den komşu da bıktı

Olympiakos'un, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Emenike, Yunanistan'da da tutunamadı. Komşuya gittiğinden bu yana beklentilerin çok uzağında kalan ve saha içerisindeki performansından çok saha dışı yaşadıklarıyla sorun haline gelen Nijeryalı forvete yine yol göründü. Yunan basını, Emenike'nin CSKA Moskova'ya transfer olacağını yazıyor.