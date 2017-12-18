Eljif Elmas’a teklif yağıyor

Sarı-lacivertli takımda sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilmesi planlanan Eljif Elmas'a yurt içinden ve yurt dışından teklifler geldiği belirlendi. Birçok Anadolu takımının yanı sıra İspanya'dan Deportivo da 18 yaşındaki yıldız adayı ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de yedeğe düşen Ozan Tufan'a kanca atan La Liga temsilcisinin Eljif'i de kiralamak istediği öğrenildi.