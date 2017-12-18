Eljif Elmas’a teklif yağıyor
Sarı-lacivertli takımda sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilmesi planlanan Eljif Elmas'a yurt içinden ve yurt dışından teklifler geldiği belirlendi. Birçok Anadolu takımının yanı sıra İspanya'dan Deportivo da 18 yaşındaki yıldız adayı ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de yedeğe düşen Ozan Tufan'a kanca atan La Liga temsilcisinin Eljif'i de kiralamak istediği öğrenildi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Eljif Elmas’a teklif yağıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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