 Eljif Elmas’a teklif yağıyor – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Eljif Elmas’a teklif yağıyor

    Eljif Elmas’a teklif yağıyor
    Sarı-lacivertli takımda sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilmesi planlanan Eljif Elmas'a yurt içinden ve yurt dışından teklifler geldiği belirlendi. Birçok Anadolu takımının yanı sıra İspanya'dan Deportivo da 18 yaşındaki yıldız adayı ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de yedeğe düşen Ozan Tufan'a kanca atan La Liga temsilcisinin Eljif'i de kiralamak istediği öğrenildi.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eljif Elmas’a teklif yağıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN