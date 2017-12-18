 Çalışmalarımı hoca fark etti – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Çalışmalarımı hoca fark etti

    Çalışmalarımı hoca fark etti
    Verilen şansları iyi değerlendirip ilk 11'in değişmez ismi olan Aatıf Chahechouhe, forma için çalışmaktan vazgeçmemenin ödülünü aldığını söyledi. Sarı-lacivertli futbolcu, "Aykut Kocaman forma dağıtırken adil olmaya çalışıyor. Benim de gayretlerimi gördü ve şans tanıdı" dedi. Aatıf, kendi bölgesine transfer düşünülmesinin şevkini kırmadığını sözlerine ekledi.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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