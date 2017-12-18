Çalışmalarımı hoca fark etti

Verilen şansları iyi değerlendirip ilk 11'in değişmez ismi olan Aatıf Chahechouhe, forma için çalışmaktan vazgeçmemenin ödülünü aldığını söyledi. Sarı-lacivertli futbolcu, "Aykut Kocaman forma dağıtırken adil olmaya çalışıyor. Benim de gayretlerimi gördü ve şans tanıdı" dedi. Aatıf, kendi bölgesine transfer düşünülmesinin şevkini kırmadığını sözlerine ekledi.