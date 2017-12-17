 Zeca için yol açık ama risk büyük – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Zeca için yol açık ama risk büyük

    Zeca için yol açık ama risk büyük
    Sol bek arayan Fenerbahçe için adı geçen Zeca ile Santos arasındaki davanın gelecek yıl mart ayında görüleceği açıklandı. Zeca bu süreçte FIFA kuralları gereği istediği takıma bonservis bedelsiz transfer yapabilecek. Ancak davayı kaybederse, gittiği takım, Santos'a para ödemek zorunda kalacak. Zeca'nın serbest kalma bedeli ise tam 15 milyon euro.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:28
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