Şampiyon yap, bileti kap!
Süper Lig’de son 5 maçta 5 gol, 1 asist üreten Giuliano’nun Brezilya’nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için ‘vites yükselttiği’ belirtiliyor
?Giuliano'nun rakipleri
BREZİLYA'NIN Giuliano ile birlikte Dünya Kupası'ndaki orta saha adayları şöyle: Diego (Flamengo), Lucas Lima (Palmeiras), Luan (Gremio), Rodriguinho (Corinthians), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donetsk), Willian (Chelsea), Neymar (PSG), Renato Augusto (Beijing Gouan), Paulinho (Barcelona), Coutinho (Liverpool), Arthur (Gremio), Diego Souza (Recife).
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:35
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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