Şampiyon yap, bileti kap!

Süper Lig’de son 5 maçta 5 gol, 1 asist üreten Giuliano’nun Brezilya’nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için ‘vites yükselttiği’ belirtiliyor

FENERBAHÇE'DE son bir ayda sergilediği futbolla takımı şampiyonluk potasına sokan Giuliano'nun yükselişinde, Brezilya Milli Takımı kadrosuna seçilme arzusunun önemli payı olduğu ileri sürüldü. Sambacı, 2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda mutlaka yer almak isterken, bu durum Fenerbahçe'ye de pozitif yansıdı. Son 5 lig maçında 5 gol ve 1 asiste imza atan yıldız, performansıyla 9 puan geriden zirvenin yakalanmasında başrolde yer almıştı. Futbolcu fabrikası Sambacılar'da çok geniş bir oyuncu havuzu yazın düzenlenecek turnuvada görev almak için çağrı bekliyor. Giuliano, teknik direktör Tite tarafından beğenilen isimler arasında... Ancak tecrübeli oyuncunun işini şansa bırakmak istemediği ve kadrodaki yerini garantiye almak için vites artırdığı ifade edildi.



?Giuliano'nun rakipleri

BREZİLYA'NIN Giuliano ile birlikte Dünya Kupası'ndaki orta saha adayları şöyle: Diego (Flamengo), Lucas Lima (Palmeiras), Luan (Gremio), Rodriguinho (Corinthians), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donetsk), Willian (Chelsea), Neymar (PSG), Renato Augusto (Beijing Gouan), Paulinho (Barcelona), Coutinho (Liverpool), Arthur (Gremio), Diego Souza (Recife).