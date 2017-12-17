 Personele yeni yıl partisi – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Personele yeni yıl partisi

    Personele yeni yıl partisi
    FENERBAHÇE Spor Kulübü çalışanları, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kulübün düzenlediği geleneksel yeni yıl partisinde bir araya geldi. Geceye katılan başkan Aziz Yıldırım tüm çalışanların yeni yılını kutladı. Personel müzik eşliğinde eğlenip, stres attı.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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