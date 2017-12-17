Liderliğe kadar durmak yok

Aykut Kocaman, oyunculara ‘seriyi devam ettirin’ emri verirken, rakibin kaybedecek bir şeyi olmadığını da hatırlatıp, ‘ciddiyeti elden bırakmayın’ uyarısı yaptı

Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak lider Galatasaray ile farkı 3 puana indirin Fenerbahçe'de Karabükspor mesaisi devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncular Can Bartu Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen idmanda teknik ve taktik çalışmalar yaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman, oyunculardan galibiyet serisini devam ettirmelerini isterken, hedefi ise liderlik olarak belirledi.



Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin hafife alınmaması konusunda da öğrencilerini uyardı. Karabükspor'un ligde son sırada olmasına rağmen Başakşehir'i 3-1 yendiğini, Galatasaray ve Beşiktaş'ı ise çok zorladığını hatırlatan Kocaman'ın, "Kaybedecek bir şeyi olmayan takımlar tehlikeli olabilir. Her zamanki ciddiyetle oynamalıyız. Sürprize izin vermeyin" dediği belirlendi.



Keyifli antrenman

Samandıra tesislerindeki antrenmanda futbolcular 5'erli halka oluşturarak, kondisyon artırıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yapıldı. Takım bugün son idmanını yaptıktan sonra kampa girecek.



Soldado hazır kıta

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı geçen Roberto Soldado dün de takımla birlikte çalıştı. Çift kalede de yer alan İspanyol forvetin neşesi dikkat çekerken, görev verilmesi halinde pazartesi günü oynaması kesinleşti.



Mayısta zirvede ol!

Karabükspor karşısında Fenerbahçe ağır favori. Şu moral ve form durumunda puan kaybı bence büyük sürpriz olur. Devreye lider girer mi ya da bu o kadar önemli mi? Ayrıca sadece Galatasaray'ın puan kaybı yetmez. Medipol Başakşehir de ikide iki yapabilir. Fenerbahçe'nin Konya deplasmanı da kolay olmayabilir. Aykut hoca için duygusal da olacak. Ama asıl mesele şu anda lider olmak değil mayısta lider olmak. Bu yüzden de devre arasında takıma doğru takviye yapmak gerekir.



Mini yorum: Mert Aydın