F.Bahçe Doğuş 3. sırada kaldı

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Zalgiris Kaunas'a İstanbul'da 90-89 mağlup olan Fenerbahçe Doğuş, 3'üncü sıradaki yerini korudu... Dört maç sonra kaybeden sarı-lacivertliler organizasyonda 4. yenilgisini yaşadı. Sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 101-86 mağlup ederek 10. galibiyetini alan CSKA Moskova liderliğini devam ettirdi.