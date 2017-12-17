 F.Bahçe Doğuş 3. sırada kaldı – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    F.Bahçe Doğuş 3. sırada kaldı

    F.Bahçe Doğuş 3. sırada kaldı
    THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Zalgiris Kaunas'a İstanbul'da 90-89 mağlup olan Fenerbahçe Doğuş, 3'üncü sıradaki yerini korudu... Dört maç sonra kaybeden sarı-lacivertliler organizasyonda 4. yenilgisini yaşadı. Sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 101-86 mağlup ederek 10. galibiyetini alan CSKA Moskova liderliğini devam ettirdi.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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