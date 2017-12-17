 Ekici’ye ara vermek yaramadı – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Ekici’ye ara vermek yaramadı

    Ekici’ye ara vermek yaramadı
    ÜST üste sakatlanan Mehmet Ekici'nin Trabzonspor'da geçen sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalmasının sıkıntısını yaşadığı belirtildi. Maç kondisyonunu kaybeden tecrübeli oyuncunun bu dönemde tek başına uyguladığı antrenman programının da yetersiz kaldığı ve yaşadığı fiziki düşüş nedeniyle sık sık sakatlandığı ifade edildi.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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