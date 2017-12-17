Cruzeiro’dan 500 bin euro

Brezilya'nın 'Futnet' sitesi, Cruzeiro'nun Fernandao'yu 2018 yılı sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'ye 500 bin euro teklif ettiğini yazdı. Golcü oyuncunun menajerliğini yapan Eduardo Uram'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a giderek Fenerbahçe ile pazarlığa oturacağı belirtildi. Fernandao'nun Cruzeiro ile anlaştığı iddia ediliyor.