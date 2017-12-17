 Cruzeiro’dan 500 bin euro – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Cruzeiro’dan 500 bin euro

    Cruzeiro’dan 500 bin euro
    Brezilya'nın 'Futnet' sitesi, Cruzeiro'nun Fernandao'yu 2018 yılı sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'ye 500 bin euro teklif ettiğini yazdı. Golcü oyuncunun menajerliğini yapan Eduardo Uram'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a giderek Fenerbahçe ile pazarlığa oturacağı belirtildi. Fernandao'nun Cruzeiro ile anlaştığı iddia ediliyor.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:28
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