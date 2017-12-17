‘Behich’e teklif var’

BURSASPOR Başkan Yardımcısı Ali Ademoğlu, Fenerbahçel'nin ilgilendiği sol bek Aziz Behich'e bazı teklifler olduğunu ancak bu konudaki son kararı yönetimin vereceğini söyledi. Radyospor'a konuşan Ademoğlu, gündemlerinde yer alan Fenerbahçeli Fernandao'nun transferine ise teknik heyet ile görüştükten sonra karar vereceklerini açıkladı