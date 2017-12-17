 Aziz Yıldırım: Vida iddiaları doğru değil!.. – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Aziz Yıldırım: Vida iddiaları doğru değil!..

    Aziz Yıldırım: Vida iddiaları doğru değil!..
    BAŞKAN Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmaya hazırlandığı Domagoj Vida'nın transferi için sezon başında 4.5 milyon euro önerdikleri iddiasını yalanladı. Resmi siteden açıklama yapan Yıldırım, Vida ile ilgilerinin bulunmadığını belirtirken, bu tip haberlerin iki camiayı karşı karşıya getirmeyi hedeflediğini kaydetti.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
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