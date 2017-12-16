 Vida için Fenerbahçe sürprizi! – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Vida için sürprizi!

    Vida için Fenerbahçe sürprizi!

    'ın devre arasında kadrosuna katmayı planladığı sözleşmesi sona erecek için 'nin sezon başında teklif yaptığı iddia edildi.

    NTV Spor'daki Kırmızı Çizgi programında, 'nin sezon başında Vida ile temasa geçtiği belirtirken; " Sezon başında Fenerbahçe Vida için gidiyor Dinamo Kiev'e ve 4,5 milyon euro bonservis bedeli veriyoruz diyor. Dinamo Kiev de tamam, satalım diyor. Vida ile konuşun diyorlar. Vida ile konuşup, ile aynı parayı veririz sana diyorlar. Vida ise Beşiktaş ile sözleşme yaptım, tazminat yükümlülüğü var diyor, Fenerbahçe de bir kısmını karşılarız diyor. Ama Vida, ben Beşiktaş'a gidiyorum diyor, o yüzden transfer olmuyor." iddiası öne sürüldü.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:55
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