Vida için Fenerbahçe sürprizi!
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmayı planladığı sözleşmesi sona erecek Domagoj Vida için Fenerbahçe'nin sezon başında teklif yaptığı iddia edildi.
NTV Spor'daki Kırmızı Çizgi programında, Fenerbahçe'nin sezon başında Vida ile temasa geçtiği belirtirken; " Sezon başında Fenerbahçe Vida için gidiyor Dinamo Kiev'e ve 4,5 milyon euro bonservis bedeli veriyoruz diyor. Dinamo Kiev de tamam, satalım diyor. Vida ile konuşun diyorlar. Vida ile konuşup, Beşiktaş ile aynı parayı veririz sana diyorlar. Vida ise Beşiktaş ile sözleşme yaptım, tazminat yükümlülüğü var diyor, Fenerbahçe de bir kısmını karşılarız diyor. Ama Vida, ben Beşiktaş'a gidiyorum diyor, o yüzden transfer olmuyor." iddiası öne sürüldü.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:55
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
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