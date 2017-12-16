 Teklif almadım – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Teklif almadım

    Teklif almadım
    Santos'un sol kanat oyuncusu Jean Mota, Fenerbahçe iddiaları ile ilgili Brezilya basınına bir açıklama yaptı. 24 yaşındaki yıldız, "Basındaki gelişmeleri takip ediyorum. Ama bana gelen bir teklif henüz yok. 2022 yılına kadar Santos ile sözleşmem var. Ancak kulübüm için ayrılmam iyi olacaksa bunu değerlendirebilirim" diye konuştu. Sol bek mevkiinde de forma giyebilen Mota, geçtiğimiz sezon Santos'ta 36 maçta 1 gol-3 asistle oynadı.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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