Soldado müjdesi

Dizindeki şiş tamamen inen Soldado, sarı-lacivertlilerin dünkü idmana çıktı ve forvetteki kriz bitti. İspanyol futbolcunun Karabük maçında büyük bir aksilik olmazsa ilk 11'de görev alması bekleniyor. Janssen ve Alper'in tedavilerine ise devam edildi. Dünkü idmanda önde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan Kanarya, ardından sahada inip pas organizasyonları gerçekleştirdi. İdman, çift kale ile son buldu. Uzun süredir sakatlığı bulunan Uygar Mert de takımdan ayrı koşu yaptı.