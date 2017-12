Şimdi tam zamanı

Çizme devinin “Kendine kulüp bul” dediği milli futbolcu, gelecek her teklife açık olduğunu bildirdi. Sarı-lacivertli lönetim, “kiralama” formülü üzerinden bu ay içinde Milan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor...

İtalyan basınının bir süre önce, "Fenerbahçe peşinde" diye yazdığı Hakan Çalhanoğlu, Milan'la bağlarını tamamen kopardı. Seri A ekibi, Gattuso'nun göreve gelmesiyle kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki yıldızdan kendisine kulüp bulmasını istedi.



O da ayrılmak istiyor

Sport Illustrated'da yer alan haberde, "Hakan Çalhanoğlu transferi para çarçur etmekten başka bir işe yaramadı. Birçok pozisyonda oynayabilmesine rağmen Çalhanoğlu'na bir türlü kadroda yer bulunamadı" ifadelerine yer verildi. Oyuncu da Milano'da mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakan'ın satışının zor olduğu ancak kiralanabileceği vurgulandı. Milan'ın Hakan'ı gözden çıkarması, transferi için fırsat kollayan Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.



HER MEVKİ NİN ADAMI

Türk olması ve orta sahada ve kanatlarda her pozisyonda oynayabilmesi, Hakan Çalhanooğlu'nu sarı-lacivertliler için cazip kılıyor. 23 yaşındaki yıldız için kiralık formülü üzerinden teklif hazırlayan Fenerbahçe yönetiminin, önümüzdeki günlerde Milan'ın kapısını çalacağı öğrenildi.



Hem golcü hem asistçi

Milan'ın bonservisi için Leverkusen'e 22 milyon euro ödediği Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da aradığını bulamadı. Serie A ekibiyle 12'si lig 7'si Avrupa Ligi maçı olmak üzere 19 karşılaşmaya çıkan milli futbolcu, 2 gol-6 asistlik performansına rağmen Gattuso tarafından kadro dışı bırakıldı. Hakan; Hamburg, Karlsruher ve Leverkusen'de toplam 158 maça çıkıp 56 kez fileleri sarsarken, 52 asist yaptı; Türk Milli Takımı'nda ise 31 maçta 8 defa ağları havalandırdı.



Mini yorum: "Fenerbahçe'ye heyecan katar" (Juan Kaan)

Gattuso'nun gelişi ile Milan macerası zora giren Hakan Çalhanoğlu, ayrılması halinde kendisi için ters olan ligden kurtulacak. Aykut Kocaman'ın elinde hızlı bir dripling oyuncusu yok. Hakan, ayağında topu az tutup kısa ve uzun kaliteli pasları ile oyunun hızlı akışını sağlayabilir. Bunun dışında Avrupa'nın mesafe tanımaksızın en iyi serbest vuruş uzmanlarından birisinden bahsediyoruz... Fenerbahçe taraftarı frikik olduğunda heyecanlanmayı unutmuştu. O açıdan da büyük değer olur. Yani her türlü olumlu etki yapacaktır Fenerbahçe'ye gelirse...