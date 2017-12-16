Scarpa’nın isteyeni çok

Kanarya'nın transferdeki gözdelerinden biri de Fluminense formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gustavo Scarpa. 23 yaşındaki on numaranın talipleri ise giderek artıyor. Bu kulüplerden biri de Sao Paulo... Oyuncu, Sao Paulo yetkilileriyle kulübün tesislerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Globe Esporte, "Corinthians, Atletico Mineiro, Palmeiras, Lazio ve Fenerbahçe de Scarpa'yı transfer etmek istiyor" diye yazdı.