Rekora doğru

Fenerbahçeli taraftarlar Karabükspor maçının biletlerine büyük ilgi gösteriyor. Pazartesi günü Ülker Stadı’nda sezon rekoru bekleniyor

Peş peşe 4 galibiyetle zirveyle puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe, taraftarı da tribünlere çekmeye başladı. En son Kasımpaşa maçını 40 bin kişi izlemişti, Karabükspor maçında ise sezonun rekoru bekleniyor. Satışa sunulan biletlerin neredeyse tamamı bitmek üzere. Pazartesi günkü mücadeleye kombine sahipleri ile birlikte 45 binin üzerinde bir taraftar topluluğu bekleniyor. F.Bahçe, Ülker Stadı'ndaki Beşiktaş derbisini 44.718 kişiye oynamıştı.