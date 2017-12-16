 Her şeyi berbat etmeyelim – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Her şeyi berbat etmeyelim

    Her şeyi berbat etmeyelim
    F.Bahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Karabükspor'u hafife almaları halinde bunu çok pahalıya ödeyebileceklerini söyledi. Dün oyuncuları ile bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Sizlerde bir rahatlama görüyorum. Unutmayın, en büyüt tehlike rakibi küçümsemedir. Devrenin son iki maçında her zamankinden daha ciddi olmamız gerekiyor. İşler lehimize giderken her şeyi berbat etmeyelim, işimize daha sıkı sarılalım" diyerek öğrencilerini uyardı.

    Emre BOL
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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