Giuliano geçen sezonu yakaladı
Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Giuliano, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 28 maçta attığı golü bu sezon 14 müsabakada kaydetti.
10 numara mevkisinde daha iyi
Fenerbahçe'de çıktığı ilk maçlarda daha çok sağ kanatta oynayan Giuliano bu pozisyonda bekleneni veremeyince Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından Yeni Malatyaspor müsabakasında 10 numara mevkisinde görev aldı. Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde Giuliano 1 kez fileleri havalandırmıştı. Bu müsabaka sonrasında oynanan 8 maçta da 10 numara olarak görev yapan 27 yaşındaki oyuncu yükselen bir form grafiği çizdi.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sonra uzun bir süre 10 numara mevkisinde pek bir varlık gösteremeyen sarı-lacivertlilerde Giuliano'nun gösterdiği bu performans hem Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın hem de taraftarın yüzünü güldürüyor.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:04
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
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