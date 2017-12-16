Fernandao ocakta yok

Brezilya’dan Globo Esporte gazetesi, Fernandao’nun ücretinin bir kısmını F.Bahçe’nin ödeyeceğini ya da futbolcunun ücretinde indireme gideceğini yazdı.

Sarı-lacivertlilerin, yeni transferlere ve Eljif Elmas'a yer açmak için gözden çıka rdığı Fernandao'nun ülkesinin ekiplerinden Cruzeiro ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Resmen açıklanmadı ama iddia Cruzeiro Kulübü Başkanı Wagner Pires tarafından üstü kapalı olarak doğrulandı. Pires bu yöndeki soruya, "Fernandao ile ilgilendiğimiz doğru. Kendisi izlediğimiz oyunculardan biri" yanıtını verdi.