Fener gözünü Taider’e dikti

Fenerbahçe, orta sahaya Bologna’nın yıldızı Saphir Taider’i almak istiyor. Kiralık formülü gündemde ama Taider’i Başakşehir de istiyor

Fenerbahçe, ligin ilk yarısıda kalan 2 maçı kazanıp zirve hesapları yaparken bir yandan da ligin 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmeyi planlıyor. Aykut Kocaman'ın orta sahaya oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu istemesinin ardından Sarı-Lacivertli yönetim çalışmalarını hızlandırdı.



2 YIL INTER FORMASI GİYDİ

Fenerbahçe, daha önce Inter formasını giymiş olan ve şu anda Bologna'da top koşturan Saphir Taider için hem İtalyan kulübü hem de menajeri ile temasa geçti. Ancak bu transferde en büyük rakip Medipol Başakşehir olacak.



BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE...

Başakşehir'in de işin içinde olması F.Bahçe'nin kiralama isteğine adeta balta vuruyor! Ama yönetim 42 kez milli olan 25 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu almak için yoğun çaba gösteriyor. Önümüzdeki 1 hafta en kritik süreç olacak! Gol ve asist özelliği var.



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