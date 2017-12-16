 F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması! – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!

    F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!

    Fenerbahçe, Vida ile transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki haberler ile ilgili kulübünün resmi sitesinden açıklamada bulundu.

    Fenerbahçe, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Vida ile transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki iddialar üzerine resmi siteden açıklama yayınladı. Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;

    Dün akşam NTV Spor'da yayınlanan bir programda, kulübümüzün, Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Domagoj Vida'nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş, ne yazık ki bu iddia bazı internet sitelerinde yer bulmuştur.

    Bahse konu oyuncuyla herhangi bir ilgimiz bulunmamakla birlikte, bu tür tabiri caizse aptalca iddiaların 2 camiayı karşı karşıya getirmek adına ortaya atıldığını düşünmekteyim. Söz konusu iddia tamamıyla yalandır.

    Kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.

    Aziz YILDIRIM

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:25
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