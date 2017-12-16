F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Fenerbahçe, Vida ile transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki haberler ile ilgili kulübünün resmi sitesinden açıklamada bulundu.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Vida ile transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki iddialar üzerine resmi siteden açıklama yayınladı. Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;
Dün akşam NTV Spor'da yayınlanan bir programda, kulübümüzün, Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Domagoj Vida'nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş, ne yazık ki bu iddia bazı internet sitelerinde yer bulmuştur.
Bahse konu oyuncuyla herhangi bir ilgimiz bulunmamakla birlikte, bu tür tabiri caizse aptalca iddiaların 2 camiayı karşı karşıya getirmek adına ortaya atıldığını düşünmekteyim. Söz konusu iddia tamamıyla yalandır.
Kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.
Aziz YILDIRIM
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:25
-
Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 1
Yorum
creasy 2011'de Polat'ın bana sıfır nakitli boş bir kasa, 328 milyon dolar borç-alacak farkı, bir sürü haciz, ipotekli mal varlığı ile.. güzelcevap
-
İşte Gomis farkı!
Toplam 3
Yorum
Hakan Demiray Tam bir kepazelik, en az 3 maç ceza almalıydı. Olanlar çok komik. Kral çıplak, herkes görüyor olan biteni. Yazık bu lige.
-
Aatif formayı bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kartal Aykut hoca aykut hoca birini kazanayım derken digerini kaybetme,ikisi de aynı anda oynar,topalı yedege al,birkaç maç dene de gör.
F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.