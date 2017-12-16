 Emre Mor 'olmaz' dedi – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Emre Mor 'olmaz' dedi

    Emre Mor 'olmaz' dedi

    Milli yıldız Fener’e kapıları kapadı: Gündemimde bir Türk kulübü yok. İspanya futbolu benim için yararlı

    Sık sık Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Emre Mor, Celta Vigo'da mutlu olduğunu ve herhangi bir Türk takımına transfer olmak istemediğini söyledi. İspanyol basınına konuşan 20 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe dedikoduları ile ilgili olarak, "Zor bir dönem geçirdim. Sakatlandım am a şimdi iyi hissediyorum. Yakın zamanda daha fazla forma şansı bulacağımdan eminim. Gündemimde bir Türk kulübü yok. İspanya futbolu benim için yararlı" açıklamasını yaptı.

    Emre Mor, Celta'da bu sezon 8 maçta 1 gol-1 asistle oynadı.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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