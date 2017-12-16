Aatif formayı bırakmıyor
Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe son dönemlerde gösterdiği başarılı performans sonrası formayı bırakmıyor.
Fenerbahçe'nin 2016 yılında Sivasspor'dan transfer ettiği Aatif Chahechouhe son dönemlerde gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Sarı-lacivertlilere geldiği ilk dönemlerde bekleneni veremeyen Faslı oyuncunun son zamanlarda yükselen grafiği dikkat çekiyor. Valbuena'nın yaşadığı sakatlık sonrası son dört Süper Lig maçında ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki oyuncu Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın ilk tercihleri arasında geliyor. Oynadığı müsabakalarda takımına büyük katkı sağlayan Chahechouhe, sakatlıklığını atlatan Valbuena'nın tekrardan sahalara dönmesiyle forma savaşı verecek. Son müsabakalarda Valbuena'nın sonradan oyuna girmesiyle değişimli olarak sol kanatta ve 10 numara mevkisinde görev yapan başarılı oyuncunun formayı kolay kolay kaptırması beklenmiyor.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Trabzonspor'dan ikinci açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
ekrem dogru ucan kusa borcu olan,her nefes alisinda bir yalan soyleyen baskana sahip bir kulubun adalet den bahsetmesi komik!!!
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Rodallega: "Yarışta biz de varız"
Toplam 2
Yorum
can iyi oyuncu...
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Her şeyi berbat etmeyelim
Toplam 1
Yorum
nn tamam hocamm
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