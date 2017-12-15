 Vazgeçilmez 4’lü – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Vazgeçilmez 4’lü

    Vazgeçilmez 4’lü

    Roman, Giuliano, Dirar ve Josef, F.Bahçe’nin forma yükünü çektiler, gollerin yüzde 42’sine katkı yaptılar

    Aykut Kocaman'ın bu sezon Süper Lig'de vazgeçemediği futbolcuları Roman Neustadter, Giuliano, Nabil Dirar ve Josef de Souza oldu. Neustadter 15 haftanın 14'ünde ilk 11'de oynadı ve bin 225 dakikayla Kocaman'ın en fazla süre verdiği isim olarak dikkati çekti. Giuliano, bin 193 dakika görev alırken, Josef bin 171, Dirar ise bin 17 dakika sahada kaldı. Dört futbolcu Fenerbahçe'nin gollerinin yüzde 42'sine (31 golün 13'üne) imza attı. Giuliano 8, Neustadter ve Dirar 2'şer, Josef 1 kez fileleri sarstı.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:21
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