Transferler bu havayı bozar mı?

Ocak ayı yaklaşırken, Fenerbahçe'de transfer söylentileri gün geçtikçe daha da artıyor. Sarı-lacivertliler için başta Premier Lig olmak üzere, Brezilya ve diğer ülkelerden isimler yönetime öneriliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve kurmayları ise yapacakları hamleler konusunda ince eleyip sık dokuyor. Kocaman, yönetime transferle ilgili bir raporu sundu. Bu raporda, sol ön, sol bek ve orta saha olmak üzere 3 talep yer aldı. Ancak Kocaman, oyuncu takviyesi yaparken, mevcut grubun yakaladığı uyum ve havanın bozulmaması için oldukça hassas hareket ediyor. F.Bahçe'de Karabük maçı kadrosu belirleniyor... 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçına ilk 11 başlayan Valbuena'nın 3 asist, 1 gollük performansı pazartesi günü 11'de olmasına yetmedi. Fransız yıldızın, takım ileri çıkarken, içe kat edip sol bekin önünü açmamasınedeniyle sistemi arızaya uğrattığı, çok fazla çizgide kaldığı dönemde de rakibin Fenerbahçe'nin solundan çok rahat geldiği tespit edildi. Aatif'ın mevcut verilerinin son derece iyi olması ve formunu sürdürmesi nedeniyle bu bölgede değişiklik olmayacak. Isla'nın da henüz eski formuna kavuşamaması nedeniyle pazartesi günü yedek oturacağı gelen bilgiler arasında.

KADRODA ŞU AN İÇİN 32 OYUNCU VAR

Her fırsatta oynamayan oyunculara daha çok çalışmalarını söyleyerek, onların değerini ortaya çıkarmaya çalışan tecrübeli teknik adam, transfer dönemiyle ilgili şu ifadeyi kullandı: "Transferyapmak, takıma yeni bir şeyler katar mı, yoksa mevcut oyuncu grubunun yakaladığı uyum ve havayı bozacak bir hamle mi olur? Asıl sorulması gereken soru bu. Tüm kulüpler Ocak ayında bir transfer çılgınlığına girişiyor. Tabii bunda basının etkisi de var. Ama şu an kadromuzda 32 oyuncu var ve bunları da değerlendirmemiz gerekiyor."



SOLDADO VE JANSSEN REVİRDE

Bursa maçında sakatlanan Janssen, sağ ayak baş parmağındaki yaralanma nedeniyle takımla antrenmanlara katılamıyor. Dün de salonda bir çalışma gerçekleştiren Hollandalı futbolcunun pazartesi günü görev yapıp yapamayacağı belirsizliğini koruyor. Soldado'nun ise Bursaspor maçı sonrası dizinde oluşan şişliğin indirilmesi için yoğun bir mesai var. İspanyol golcü de henüz takımla antrenmanlara başlamadı. Ancak Janssen'e oranla pazartesi günkü maça yetişme ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.



KOCAMAN'IN 4 ATLISI

Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri Neustadter, Giuliano, Dirar ve Souza oldu. 15 haftada bin dakikayı geçen bu dört isimden, 14 maçta ilk 11'de oynayan ve bin 225 dakikayla Kocaman'ın en fazla süre verdiği isim Neustadter'di. Giuliano, bin 193 dakika görev alırken, Souza bin 171, Dirar ise bin 17 dakika sahada kaldı. 4 isim gollerin yüzde 42'sine imza attı.