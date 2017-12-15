 Tekliflere kapalı – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Tekliflere kapalı

    Tekliflere kapalı
    Transfer edilmesi muhtemel sol bekten sonra belki de maç kadrosuna girmesi bile sıkıntıya girecek olan Hasan Ali Kaldırım'a teklif yağıyor... G.Birliği ve Konyaspor'un yanı sıra Bundesliga 2'den de bir takımın gurbetçi oyuncunun peşinde. Ancak tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Yöneticilerin takım bulması durumunda kendisine her türlü kolaylığın sağlanacağına ilişkin sözlerine tecrübeli oyuncu, "Çalışıp formamı geri alırım" Hasan Ali, formasını İsmail Köybaşı'na kaptırdı. sözleriyle karşılık veriyor.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tekliflere kapalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN