Tekliflere kapalı

Transfer edilmesi muhtemel sol bekten sonra belki de maç kadrosuna girmesi bile sıkıntıya girecek olan Hasan Ali Kaldırım'a teklif yağıyor... G.Birliği ve Konyaspor'un yanı sıra Bundesliga 2'den de bir takımın gurbetçi oyuncunun peşinde. Ancak tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Yöneticilerin takım bulması durumunda kendisine her türlü kolaylığın sağlanacağına ilişkin sözlerine tecrübeli oyuncu, "Çalışıp formamı geri alırım" Hasan Ali, formasını İsmail Köybaşı'na kaptırdı. sözleriyle karşılık veriyor.