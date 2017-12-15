 Persie’yi alırsa lisansı gidebilir! – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Persie’yi alırsa lisansı gidebilir!

    Persie’yi alırsa lisansı gidebilir!

    ABD basını, LA Galaxy kulübünün Hollandalı yıldızı transfer etmesinin bazı riskler içerdiğini yazdı

    Los Angeles Confidental gazetesi, LA Galaxy'nin Robin van Persie'yi transfer etmesi halinde kulüp olarak profesyonel futbol lisansını kaybetme tehlikesi yaşayabileceğini iddia etti. MLS ekibinin kadrosundaki Jeremain Jones, Ashley Cole ve Mickael Ciani ile 'belirlenmiş oyuncu' kotasının dolu olduğunu hatırlatan gazete, Van Persie'nin kulübü mali olarak da risk altına sokacağını vurguladı. Van Persie'nin menajerinin Los Angeles Galaxy kulübü ile büyük ölçüde anlaştığı, transferin Fenerbahçe'nin onayına kaldığı belirtilmişti.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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