Milan Rapaic, Fenerbahçe maçında

Fenerbahçe’nin bir dönem formasını giyen başarılı futbolcu Milan Rapaic, Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçını takip ediyor.

Fenerbahçe'nin 2000-2003 yıllarında formasını giymiş Hırvat futbolcu Milan Rapaic, Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçını izlemeye geldi. Oğlu Boris Rapaic ile tribünde yerini alan Milan Rapaic, Fenerbahçe taraftarının kendisi için yaptığı tezahüratlara alkışla karşılık verdi.