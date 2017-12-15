 Milan Rapaic, Fenerbahçe maçında – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Milan Rapaic, Fenerbahçe maçında

    Milan Rapaic, Fenerbahçe maçında

    Fenerbahçe’nin bir dönem formasını giyen başarılı futbolcu Milan Rapaic, Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçını takip ediyor.

    Fenerbahçe'nin 2000-2003 yıllarında formasını giymiş Hırvat futbolcu Milan Rapaic, Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçını izlemeye geldi. Oğlu Boris Rapaic ile tribünde yerini alan Milan Rapaic, Fenerbahçe taraftarının kendisi için yaptığı tezahüratlara alkışla karşılık verdi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:19
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